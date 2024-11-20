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    В Бразилии высказались о восстановлении Неймара

    Футбол Сборная Бразилии ЧМ-2026
    Наставник сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался по поводу возможного возвращения Неймара в национальную команду.

    Неймар
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    Неймар

    Ранее 32-летний нападающий «Аль-Хиляля» повредил бедро во время матча Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем» (3:0). Форвард провел только два матча после восстановления от травмы крестообразной связки колена.

    «Я никогда не скрывал своего восхищения Неймар. Мы все знаем, насколько он талантлив. Я хотел бы, чтобы он вернулся в сборную в то время, когда команда сможет его поддержать. Надеюсь, это произойдет снова в марте или просто в следующем году. Все, что мы хотим, — чтобы он был полностью в форме, чтобы он мог показать все, на что он способен. Я не сомневаюсь, что с Неймаром игра сборной будет еще лучше.

    Мы были правы, что не вызвали его в прошлый раз, особенно из-за того, что произошло позже, из-за его травмы. Мы были очень осторожны, потому что следили за его ситуацией. Мы выбрали правильный подход. Сначала мы хотим, чтобы он восстановил свои кондиции в клубе. Затем он вернется в сборную, потому что он необходим ей, да. Я не сомневаюсь, что он продолжит расти вместе с командой», — цитирует Доривала Goal.

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