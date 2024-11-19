Румыния — Кипр: счет матча 4:1, обзор голов

В матче шестого тура Лиги С Лиги наций сборнаяпобедила командусо счетом 4:1.

На голы Даниэля Бирлиджа, Рэзвана Марина, который отметился дублем, и Яниса Хаджи гости смогли ответить только точным ударом Иоанниса Питтаса.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Румыния — Кипр 4:1 Голы: 1:0 Даниэль Бырлиджа (2'), 2:0 Рэзван Марин (42'), 2:1 Иоаннис Питтас (52'), 3:1 Рэзван Марин (80'), 4:1 Флоринел Коман (83') Румыния: Флорин Ницэ (Штефан Тырновану, 67'), Андрей Рациу, Раду Дрэгушин (Андрей Буркэ, 67'), Александру Пашкану, Никусор Банку, Рэзван Марин, Мариус Марин (Флоринел Коман, 67'), Дариус Олару (Адриан Шут, 67'), Янис Хаджи, Даниэль Бырлиджа, Валентин Михэйлэ (Александру Митрицэ, 84') Кипр: Деметрис Деметриу, Андерсон Коррейя, Константинос Лайфис, Стелиос Андреу, Антреас Каро (Минас Антониу, 46'), Маринос Ционис (Андреас Макрис, 74'), Костакис Артиматас, Данило Шполярич (Харалампос Харалампус, 46'), Пиерос Сотириу (Николас Панайоту, 79'), Андроникос Какулис (Иоаннис Питтас, 46'), Лойзос Лойзу Предупреждения: Антреас Каро (16'), Минас Антониу (52'), Константинос Лайфис (74'), Константинос Лайфис (77')

Календарь и таблица Лиги наций

В еще одной игре этой группы сборная Косово одолела команду Литвы со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча на 5-й минуте стал Мухаррем Яшари.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Косово — Литва 1:0 Косово: Джордже Петрович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Алекса Терзич, Андрия Живкович (Михаило Иванович, 82'), Неманья Гудель (Саша Здьелар, 72'), Неманья Максимович, Лазар Самарджич (Andrija Maksimovic, 73'), Душан Влахович (Коста Неделькович, 88'), Александр Митрович Литва: Каспер Шмейхель, Виктор Кристансен, Янник Вестергор, Виктор Нельссон, Мадс Роэрслев, Миккель Дамсгор (Альберт Грёнбек, 71'), Кристиан Эриксен, Мортен Юльманн, Густав Исаксен (Андреас Сков Ольсен, 87'), Юссуф Поульсен (Кристиан Нергор, 53'), Каспер Дольберг (Расмус Хёйлунн, 71') Предупреждения: Каспер Дольберг (25'), Алекса Терзич (26'), Никола Миленкович (41'), Андрия Живкович (80'), Страхиня Павлович (90')

Таким образом, в группе 2 итоговый расклад такой: Румыния (15 очков) — первая, Косово (12) — второй, Кипр (6) — третий, Литва (0) — последняя.