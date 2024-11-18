Goal: Буффон — лучший игрок Серии А в XXI веке

Джанлуиджи Буффон Фото: globallookpress.com
На первом месте в этом списке оказался экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
В тройке лучших также Франческо Тотти («Рома») и Андреа Пирло («Ювентус», «Милан», «Брешиа»).
Топ-15 Серии А с 2000 года :
- 1. Джанлуиджи Буффон;
- 2. Франческо Тотти;
- 3. Андреа Пирло;
- 4. Паоло Мальдини;
- 5. Златан Ибрагимович;
- 6. Хавьер Дзанетти;
- 7. Джорджо Кьеллини;
- 8. Кака;
- 9. Андрей Шевченко;
- 10. Алессандро Неста;
- 11. Андреа Бардзальи;
- 12. Криштиану Роналду;
- 13. Лилиан Тюрам;
- 14. Фабио Каннаваро;
- 15. Алессандро Дель Пьеро.