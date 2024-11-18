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    Goal: Буффон — лучший игрок Серии А в XXI веке

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    Влиятельное издание Goal составило свою версию лучших футболистов XXI века в итальянской Серии А.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    На первом месте в этом списке оказался экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон

    В тройке лучших также Франческо Тотти («Рома») и Андреа Пирло («Ювентус», «Милан», «Брешиа»).

    Топ-15 Серии А с 2000 года :
    • 1. Джанлуиджи Буффон;
    • 2. Франческо Тотти;
    • 3. Андреа Пирло;
    • 4. Паоло Мальдини;
    • 5. Златан Ибрагимович;
    • 6. Хавьер Дзанетти;
    • 7. Джорджо Кьеллини;
    • 8. Кака;
    • 9. Андрей Шевченко;
    • 10. Алессандро Неста;
    • 11. Андреа Бардзальи;
    • 12. Криштиану Роналду;
    • 13. Лилиан Тюрам;
    • 14. Фабио Каннаваро;
    • 15. Алессандро Дель Пьеро.
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