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    Эдуард Мор: Думаю, Россия забьет 4-5 голов Сирии

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сирии
    Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что Россия легко обыграет Сирию в товарищеском матче, а в ее ворота будет забито 4-5 мячей.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я рассчитываю, что сборная России забьет четыре‑пять голов. Думаю, это произойдет за счет того, что те футболисты, которые, как я предполагаю, будут в стартовом составе и сыграют большую часть матча, не участвовали в одной игре, они целенаправленно готовились к матчу в Волгограде. Они будут свежие, они будут мотивированы, будут полные трибуны.

    Каким может быть стартовый состав? Мы будем много атаковать, нужны атакующие защитники — Горшков и Самошников полностью здесь подходят, они могут бороздить бровку, это футболисты, которые играют на атаку.

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    • Выбор из центральных защитников — его просто нет, потому что уехал Дивеев. Батраков, хотя он и играл с Брунеем, должен в старте появиться, как и Фомин с Бариновым, которые не играли. То же самое касается группы атаки. Тюкавин должен сыграть. Пиняев постоянно играет у Карпина в старте. Плюс Алексей Миранчук, который прилетел из Америки, тоже должен появиться.

    В футболе фарт — важная вещь. И Валерий Георгиевич Карпин, может, и не выпустил бы Батракова на поле в матче с Брунеем, приберег его для Сирии. Но помните, что произошло на прошлом сборе, когда Батраков не вышел на поле в первом матче? Игра вторая, с Вьетнамом, сорвалась. И чтобы с игрой в Волгограде всё было в порядке, Батракова и против Брунея еще выпустили», — сказал Мор «Матч ТВ».

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    Игра состоится 19 ноября в Волгограде.

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