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    Венесуэла — Бразилия: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Венесуэлы Сборная Бразилии
    В 00:00 мск. 15.11.2024 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу начнется футбольный матч между командами Венесуэла и Бразилия. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Венесуэла — Бразилия обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Венесуэла — Бразилия довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Бразилия — Венесуэла 1:1.

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