Семин: Кварацхелия способен заиграть в «Барселоне»

Легендарный российский тренер, который тренировалв «Локомотиве», прокомментировал его возможный трансфер в испанскую «Барселону».

«Ему подойдет любой чемпионат. Потому что его мастерство позволяет ему в любой команде играть на самом высоком уровне. Отличие испанского чемпионата от итальянского в том, что он более атакующий и комбинационный.

Там больше техничных игроков. Испанцы сейчас законодатели мод в Европе, на мой взгляд. Они выиграли Евро, у них юношеские команды всегда борются за золото в европейских турнирах. Развитие футбола там самое сильное и прогрессивное.

Что касается уровня конкуренции, то там есть, например, Ольмо или Ямаль. Хвиче ничего не может помешать освоиться там, потому что каждый раз, когда сильный игрок приходит и за него платят большие деньги, ему всегда дается большой шанс для того, чтобы стартовать. У таких игроков большое преимущество, а он уже — топ-игрок», — сказал Семин «СЭ».

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По данным La Gazzetta dello Sport, «Барселона» сделала запрос в «Наполи» по поводу трансфера Кварахцелии. В этом сезоне в 14 играх он забил 5 мячей и сделал два ассиста.