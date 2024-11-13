Алексей Миранчук прокомментировал выход «Атланты» в плей-офф МЛС

Хавбек «Атланты Юнайтед»высказался об игре команды в плей-офф МЛС.

В 1/8 финала турнира «Атланта» одолела «Интер Майами».

«То, что так далеко прошли, ну да, мы выскочили в последний вагон плей-оффа, что был там вообще, по-моему, крошечный шанс. И как-то всё сложилось так, что мы попали в плей-офф, потом прошли дальше. Ну на самом деле, да, там в нас никто не верил, потому что так, как по сезону складывалось, у всех было мнение, что команда не выйдет в плей-офф.

Но внутри, скажу честно, этого не ощущалось. Все знали и понимали, что только плей-офф может сейчас вытащить, так скажем, сезон. И поэтому, ну, всё сложилось, да, не без удачи, но всё сложилось. И сейчас будем играть против "Орландо". Они в хорошем состоянии, на ходу, поэтому будет интересно. Надеюсь, уже будет одна игра, поэтому либо туда, либо аут. Либо ин, либо аут», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.