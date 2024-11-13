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    Дзюба: Поддержал Слуцкого после упущенного чемпионства в Китае

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем разговоре с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким по поводу упущенного чемпионства в китайской Суперлиге.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая, отстав от «Шанхай Порт» на одно очко.

    «Подколоть можно через месяц‑другой, когда от раны уже шрам остался.

    Постоянно на связи, мы с ним очень близкие друзья. У нас нет друг перед другом никаких тайн, мне кажется.

    Конечно, это всё болезненно. Но читалось, что команда, которая всегда была пятой‑шестой, могла дрогнуть. Психология, черт возьми.

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    • Конечно, поддержал Слуцкого. Что я, скотина? Даже врагу посочувствовал бы в этот момент. Через какое‑то время, конечно же, жестко постебал бы. А со Слуцким просто было обсуждение: почему, как это произошло, что делать дальше?

    Сильно ли он расстроился? Ну… расстроился. Он сам по себе такой, что очень близко всё воспринимает, он этим живет», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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