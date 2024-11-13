Дзюба: Поддержал Слуцкого после упущенного чемпионства в Китае

Нападающий «Акрона»рассказал о своем разговоре с главным тренером «Шанхай Шэньхуа»по поводу упущенного чемпионства в китайской Суперлиге.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая, отстав от «Шанхай Порт» на одно очко.

«Подколоть можно через месяц‑другой, когда от раны уже шрам остался.

Постоянно на связи, мы с ним очень близкие друзья. У нас нет друг перед другом никаких тайн, мне кажется.

Конечно, это всё болезненно. Но читалось, что команда, которая всегда была пятой‑шестой, могла дрогнуть. Психология, черт возьми.

Конечно, поддержал Слуцкого. Что я, скотина? Даже врагу посочувствовал бы в этот момент. Через какое‑то время, конечно же, жестко постебал бы. А со Слуцким просто было обсуждение: почему, как это произошло, что делать дальше?

Сильно ли он расстроился? Ну… расстроился. Он сам по себе такой, что очень близко всё воспринимает, он этим живет», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».