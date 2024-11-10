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    «Ювентус» справился с «Торино» в дерби

    «Ювентус» — «Торино»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Торино
    В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле обыграл «Торино» в туринском дерби со счетом 2:0.

    Кенан Йылдыз
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    Кенан Йылдыз

    В первом тайме точным ударом отметился Тимоти Веа, а во второй половине встречи забил Кенан Йылдыз.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Торино 2:0
    Голы: 1:0 Тимоти Уэа (18'), 2:0 Кенан Йылдыз (84') Ювентус: Маттиа Перин, Николо Савона (Данило, 86'), Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Андреа Камбьязо, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Теун Коопмейнерс, Тимоти Уэа, Кенан Йылдыз (Уэстон Маккенни, 86'), Душан Влахович (Шику Консейсау, 73') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Адам Масина, Сауль Коко, Себастьян Валюкевич (Мергим Войвода, 64'), Никола Влашич, Валентин Лацаро (Янн Карамо, 82'), Иван Илич (Гвидас Гинейтис, 46'), Кароль Линетти, Самуэле Риччи (Алию Н'Джи, 64'), Антонио Санабрия, Marcus Pedersen (Борна Соса, 75') Предупреждения: Валентин Лацаро (57'), Себастьян Валюкевич (59'), Сауль Коко (80'), Теун Коопмейнерс (90 + 1')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Ювентусу» набрать 24 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. В активе «Торино» осталось 14 баллов и 11-я строчка.

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