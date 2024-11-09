«Санкт-Паули» — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 10-го тура немецкой Бундеслигина выезде переиграласо счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Джамал Мусиала на 22-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Санкт-Паули — Бавария 0:1 Гол: 0:1 Джамал Мусиала (22') Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Ларс Рицка, Эрик Смит, Джексон Ирвайн, Карло Бухальфа, Морган Гилавоги, Оладапо Афолаян (Роберт Вагнер, 74'), Йоханнес Эггештайн (A.Albers, 80'), Manolis Saliakas Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэл Геррейру (Конрад Лаймер, 70'), Джамал Мусиала, Лерой Зане (Майкл Олисе, 82'), Леон Горецка (Жоау Палинья, 82'), Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 70') Предупреждения: Морган Гилавоги (64'), Manolis Saliakas (66'), Ким Мин Джэ (66')

«Бавария» смогла набрать 26 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. У «Санкт-Паули» осталось 8 баллов и 15-я строчка.

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В параллельной игре «Вердер» вырвал победу у «Хольштайна» со счетом 2:1.

На голы Йенса Стаге и Оливера Берка гости ответили точным ударом Фила Харреса.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Хольштайн 1:1 Голы: 1:0 Йенс Стаге (36'), 1:1 Phil Harres (48') Вердер: Михаэль Цеттерер, Милош Велькович, Марко Фридль (Никлас Штарк, 78'), Антони Юнг, Феликс Агу, Деррик Кён, Йенс Стаге (Леонардо Биттенкорт, 46'), Сенне Линен, Романо Шмид, Марвин Дукш (Оливер Бёрк, 78'), Justin Njinmah (Keke Topp, 66') Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Тымотеуш Пухач (Суто Матино, 72'), Тимо Беккер, Николай Ремберг, Патрик Эррас, Марко Ивезич, Стивен Скрыбски (Льюис Холтби, 72'), Phil Harres (Фите Арп, 85'), M.Knudsen, Armin Gigovic (Финн-Доминик Порат, 62'), Max Geschwill Предупреждения: Марко Фридль (25'), Йенс Стаге (30'), Сенне Линен (50'), Марко Ивезич (68')

У «Вердера» теперь 15 очков и восьмая строчка в турнирной таблице. У «Хольштайна» 5 баллов и 17-е место.