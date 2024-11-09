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    Смотреть онлайн матча «Мальорка» — «Атлетико» 10.11.2024. Прямая трансляция в 18:15

    «Мальорка» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 13-м туре испанской Примеры «Мальорка» примет мадридский «Атлетико». Обе команды находятся рядом в турнирной таблице.

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    «Островитяне» набрали 18 очков и в случае успеха могут подняться в зону еврокубков. При этом они выиграли только 1 из 4 матчей в Примере. А вот дома команда не проигрывает на протяжении трех встреч, две из которых закончились победой.

    «Атлетико» нужна ничья как минимум, чтобы гарантировано остаться на 4-й позиции. В гостях матрасники сейчас играют не очень уверенно. В последних двух матчах подопечные Симеоне выиграть не смогли.

    Прогнозы и ставки

    «Атлетико» выиграл все два матча ноября, включая поединок с ПСЖ в Лиге чемпионов (2:1). Это явно повлияло на решение аналитиков.

    • По котировкам букмекеров у гостей незначительный перевес — 3.30 на победу «Мальорки» и 2.38 на успех «Атлетико». Ничья оценивается коэффициентом 3.05.

    • Эксперты LiveSport.Ru на стороне мадридского клуба и дали соответствующий прогноз с коэффициентом 2.30.

    • У искусственного интеллекта победителем вышел «Атлетико» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте можно найти статистику перед матчем, коэффициенты букмекеров и стартовые составы.

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