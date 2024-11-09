«Мальорка» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

В 13-м туре испанской Примерыпримет мадридский. Обе команды находятся рядом в турнирной таблице

«Островитяне» набрали 18 очков и в случае успеха могут подняться в зону еврокубков. При этом они выиграли только 1 из 4 матчей в Примере. А вот дома команда не проигрывает на протяжении трех встреч, две из которых закончились победой.

«Атлетико» нужна ничья как минимум, чтобы гарантировано остаться на 4-й позиции. В гостях матрасники сейчас играют не очень уверенно. В последних двух матчах подопечные Симеоне выиграть не смогли.

Прогнозы и ставки

«Атлетико» выиграл все два матча ноября, включая поединок с ПСЖ в Лиге чемпионов (2:1). Это явно повлияло на решение аналитиков.

По котировкам букмекеров у гостей незначительный перевес — 3.30 на победу «Мальорки» и 2.38 на успех «Атлетико». Ничья оценивается коэффициентом 3.05 .

на победу «Мальорки» и на успех «Атлетико». Ничья оценивается коэффициентом . Эксперты LiveSport.Ru на стороне мадридского клуба и дали соответствующий прогноз с коэффициентом 2.30 .

на стороне мадридского клуба и дали соответствующий прогноз с коэффициентом . У искусственного интеллекта победителем вышел «Атлетико» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте можно найти статистику перед матчем, коэффициенты букмекеров и стартовые составы.