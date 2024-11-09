«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

В рамках поединка 15-го тура российской Премьер-лиги махачкалинскоебудет принимать у себя

После 14 матчей хозяева идут 11-ми в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Клуб набрал 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений. Последние 5 туров «Динамо» не побеждает. В минувшем матче оно проиграло 1:2 «Зениту», а перед этим со счетом 0:1 уступило ЦСКА. Очко удалось набрать в матче с «Акроном», который завершился вничью 1:1.

«Горожане» не безнадежный, но все же аутсайдер. У них 8 баллов, что является худшим результатом РПЛ на данный момент. Клуб проиграл 2 последних поединка, уступив «Рубину» 1:2 и крупно облажавшись в игре с «Краснодаром», где «быки» отвалили гостям 4 мяча (0:4).

Прогнозы и ставки

Специалисты прогнозируют не слишком результативный матч и при этом нет явного фаворита в этой встрече.

На LiveSport.Ru можно узнать прогноз к поединку, коэффициент которого 1.74.

Что касается букмекеров, то здесь цифры такие: 2.45 на победу «Динамо» Мх, 3.25 на ничью и 3.00 на успех «Оренбурга».

Интересно, что мнения экспертов и искусственного интеллекта разнятся. ИИ считает, что встреча будет результативной и дает исход 2:1 в пользу «Оренбурга».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run. Там помимо видео, можно узнать подробную статистику перед матчем, а также котировки букмекерских контор и стартовые составы обеих команд.