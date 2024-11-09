Артета: В этом сезоне ни у кого на выезде не было такого уровня соперников, как у нас

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Результаты, возможно, схожи с теми, что были год назад, но контекст совсем другой, потому что вы склонны забывать, почему мы проиграли "Брентфорду", почему не обыграли "Ливерпуль", о количестве тех ситуаций, через которые нам пришлось пройти.

Команда работает в 10 раз лучше, чем тогда, и это радует. Но для того, чтобы это было очевидно всем, надо побеждать, особенно для того, чтобы давать ответ на определенные вопросы.

Есть и другие факторы. В этом сезоне ни у кого на выезде не было такого уровня соперников, как у нас, и уж точно никто не играл с ними вдесятером в половине случаев, как мы», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала»

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Арсенал» занимает только шестое место в турнирной таблице АПЛ.