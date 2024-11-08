«Манчестер Юнайтед» обыграл ПАОК, а «Лацио» одолел «Порту»

Завершились четыре матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Манчестер Юнайтед» всухую обыграл ПАОК со счетом 2:0.

В составе «красных дьяволов» дублем отметился полузащитник Амад Диалло, который забил свои голы на 50-й и 77-й минутах встречи.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Манчестер Юнайтед — ПАОК 2:0 Голы: 1:0 Амад Диалло (51'), 2:0 Амад Диалло (77') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Виктор Линделёф, Джонни Эванс, Диогу Далот (Лисандро Мартинес, 65'), Каземиро, Мануэль Угарте (Кристиан Эриксен, 65'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Маркус Рашфорд, 65'), Амад Диалло (Мэйсон Маунт, 82'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 90') ПАОК: Доминик Котарски, Тайсон (Шола Шортайр, 84'), Абдул Рахман Баба, Омар Коллей, Томаш Кендзёра, Хонни Отто, Мади Камара (Кирилл Десподов, 75'), Андрия Живкович, Штефан Шваб (Тьемуэ Бакайоко, 65'), Магомед Оздоев, Тарик Тиссудали (Фёдор Чалов, 65') Предупреждения: Мануэль Угарте (55'), Тарик Тиссудали (57'), Каземиро (86')

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 6-ю очками в активе. ПАОК — на 33-й позиции с 1-м баллом.

В параллельном матче «Лацио» обыграл «Порту» со счетом 2:1.

В составе итальянской команды голы забили Алессио Романьоли на 45+5-й минуте и Педро Родригес на 90+2-й минуте.

Единственный гол у «Порту» забил Стефен Эуштакиу на 66-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Лацио — Порту 2:1 Голы: 1:0 Алессио Романьоли (45 + 5'), 1:1 Стефен Эустакиу (66'), 2:1 Педро Родригес (90 + 2') Лацио: Христос Мандас, Самуэль Жиго (Марио Хила, 67'), Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 89'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Матиас Весино, Маттиа Цаканьи (Густав Исаксен, 71'), Валентин Кастеллано (Булайе Диа, 67'), Лум Чауна (Николо Ровелла, 67'), Педро Родригес Порту: Диогу Кошта, Франсишку Моура, Тьягу Джало, Неуэн Перес, Мартин Фернандеш (Жоау Мариу, 61'), Галено, Фабиу Виейра (Андре Франку, 84'), Стефен Эустакиу, Алан Варела (Николас Гонсалес, 61'), Дэнни Намасо (Пепе, 61'), Samu Omorodion (Дениз Гюль, 76') Предупреждения: Самуэль Жиго (4'), Дэнни Намасо (15'), Маттиа Цаканьи (28'), Samu Omorodion (30'), Неуэн Перес (39'), Тьягу Джало (45 + 1'), Маттео Гюэндузи (81'), Пепе (90 + 4')

«Лацио» занимает 1-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 12-ю очками в активе, а «Порту» — на 22-й позиции (4 балла).

Еще в одной встрече РФШ сыграл вничью с «Андерлехтом» со счетом 1:1.

Бельгийская команда забила гол на 85-й минуте, отличился Марио Струйкенс. На 90+6-й минуте полузащитник «Андерлехта» Мусса Ндиайе оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги РФШ — Андерлехт 1:1 Гол: 0:1 Марио Струйкенс (85') РФШ: Фабрис Ондоа, Даниэль Балодис (Лука Силагадзе, 89'), Робертс Савалниекс (Victor Uchechukwu Osuagwu, 89'), Стефан Панич, Дмитрий Зеленков, Янис Икаунекс, Лаша Одишария, Седрик Куадио (Ростанд Нджики, 58'), Haruna Rasid Njie (Элвис Стуглис, 58'), Herdi Prenga, Adam Markhiyev Андерлехт: Колин Косеманс, Матиас Йёргенсен, Ян-Карло Симич, Киллиан Сарделла (Томас Фоке, 79'), Франсис Амузу (Самуэль Эдози, 62'), Тео Леони, Матс Ритс, Тристан Дегриф (Марио Струйкенс, 62'), Каспер Дольберг (Luis Vasquez, 62'), Андерс Драйер (Яри Версхарен, 90'), Moussa N’Diaye Предупреждения: Янис Икаунекс (24'), Ян-Карло Симич (66'), Колин Косеманс (71')

РФШ занимает 32-е место в таблице с 2 очками в активе, а «Андерлехт» — на 5-й строчке с 10-ю баллами.

«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Лионом» со счетом 2:2.

В составе немецкой команды голы забили Валентен Жендрей на 47-й минуте и Умут Тохумджу на 90+6-й минуте. У «Лиона» отличились Абнер на 66-й минуте и Александр Ляказетт на 90+4-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Хоффенхайм — Лион 2:2 Голы: 1:0 Валентен Жендрей (48'), 1:1 Абнер Винисиус (66'), 1:2 Александр Ляказетт (90 + 4') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Артур Шавес, Кевин Акпогума, Валентен Жендрей, Антон Стах, Флориан Гриллич, Том Бишоф (Адам Гложек, 75'), Александер Прасс (Павел Кадержабек, 68'), Умут Тохумджу, Андрей Крамарич (Мариус Бюльтер, 68'), Макс Мёрштедт (Харис Табакович, 76') Лион: Реми Дескамп, Абнер Винисиус, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 61'), Дуйе Чалета-Цар, Варме Омари, Клинтон Мата, Максанс Какере (Корентин Толиссо, 82'), Таннер Тессманн, Жорж Микаутадзе (Райан Шерки, 61'), Гифт Орбан (Александр Ляказетт, 61'), Саид Бенрахма (Малик Мартен Фофана, 61') Предупреждения: Антон Стах (6'), Клинтон Мата (10'), Артур Шавес (79')

«Хоффенхайм» располагается на 19-й позиции с 5-ю баллами в активе. «Лион» — на 9-й строчке с 7-ю очками.