«Бетис» вырвал победу у «Целе» в Лиге конференций, «Копенгаген» и «Башакшехир» сыграли вничью

В матче третьего тура общего этапа Лиги конференций испанскийвырвал победу у словенскогосо счетом 2:1.

Натан на 75-й минуте смог распечатать ворота гостей и открыть счет, но Алеша Матко спустя шесть минут восстановил статус-кво. А вот гол Хуанми на 94+й минуте принес победу хозяевам.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Бетис — Целе 2:1 Голы: 1:0 Натан (75'), 1:1 Хуанхо Ньето (81'), 2:1 Хуанми (90 + 4') Предупреждения: Жан Карничник (35'), Армандас Кучис (49'), Хуанхо Ньето (54'), Ловро Штубляр (90 + 1')

Таким образом, «Бетис» набрал четыре балла и расположился на 18-м месте. У «Целе» осталось три очка и 20-я строчка.

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В еще одной игре португальская «Витория Гимарайнш» одолела чешскую «Младу Болеслав» с результатом 2:1.

На голы Тьяго Силвы и Оскара Вионди гости смогли ответить лишь точным ударом Василия Кусея.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Витория Гимарайнш — Млада-Болеслав 2:1 Голы: 1:0 Тьягу Силва (пенальти) (40'), 2:0 Mario Rivas (60'), 2:1 Васил Кушей (72') Предупреждения: Бруну Варела (65'), Matyas Vojta (77')

Победа позволила «Витории» набрать девять очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. У «Млады Болеслав» нет очков и 33-я строчка.

В параллельном матче датский «Копенгаген» в родных стенах ушел от поражения от турецкого «Башакшехира» — 2:2.

На голы Филиппа Кени и Кшиштофа Пентека хозяева ответили точными ударами Амина Чиахи, который отметился дублем.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Копенгаген — Истанбул Башакшехир 2:2 Голы: 0:1 Филипп Кени (26'), 1:1 Амин Шейха (79'), 1:2 Кшиштоф Пёнтек (80'), 2:2 Амин Шейха (83') Копенгаген: Нейтан Тротт, Родриго Уэскас (Георгий Гочолеишвили, 46'), Кевин Дикс, Маркос Лопес, Габриэл Перейра, Уильям Клем (Джордан Ларссон, 73'), Лукас Лерагер, Виктор Фрохольдт (Виктор Классон, 46'), Магнус Маттссон, Мохамед Эльюнуссип, Герман Онугха (Андреас Корнелиус, 61') Истанбул Башакшехир: Лукас Лима, Джером Опоку, Уссейну Ба (Hamza Gureler, 46'), Леонардо Дуарте, Беркай Озджан (Omer Ali Sahine, 86'), Онур Эргюн (Мигель Крешпу да Силва, 86'), Берат Оздемир, Филипп Кени, Давидсон (Дениз Тюрюдж, 61'), Joao Figueiredo (Кшиштоф Пёнтек, 71'), Muhammed Sengezer Предупреждения: Кевин Дикс (10'), Маркос Лопес (13'), Уссейну Ба (17'), Герман Онугха (21'), Берат Оздемир (45 + 1'), Давидсон (55'), Дениз Тюрюдж (70'), Лукас Лима (82'), Кшиштоф Пёнтек (90 + 4')

«Копенгаген» набрал два балла и идет 29-м, «Башакшехир» с одним очком лишь 32-й.

И в еще одной игре североирландский «Ларн» уступил швейцарскому «Санкт-Галлену» со счетом 1:2.

Автоголом в этой игре отметился Абдулайе Диаби. За гостей же забили Лукас Гортлер и Уго Вандермерш.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Ларн — Санкт-Галлен 1:2 Голы: 1:0 Абдулайе Диаби (автогол) (4'), 1:1 Лукас Гёртлер (29'), 1:2 Гюго Вандермерш (79') Ларн: Рохан Фергюсон, Джош Сири, Киан Болджер, Шон Вант (Benjamin Magee, 90'), Леви Айвз, Крис Галлахер (Аарон Доннелли, 82'), Джо Томсон, Дилан Слоан (Дилан Грейам, 76'), Энди Райан (Марк Рэндалл, 82'), Sam Todd, Jordan McEneff (Мэттью Ласти, 76') Санкт-Галлен: Лоуренс Ати-Зиги, Чима Окороджи, Абдулайе Диаби, Альберт Вальчи, Гюго Вандермерш, Шадрак Аколо (Мустафа Сиссе, 89'), Бастьен Тома, Лукас Гёртлер, Михайло Стеванович, Виллем Геббельс, Кевин Чобот (Christian Witzig, 75') Предупреждения: Леви Айвз (37'), Альберт Вальчи (51')

«Санкт-Галлен» набрал первые три очка и поднялся на 27-е место. «Ларн» (0) — 35-й.