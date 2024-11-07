Анри: Мбаппе будет совершенствоваться, потому что хуже уже быть не может

Экс-форвард «Барселоны»раскритиковал игру нападающего «Реала»

«Я думаю, что команда разочарована в Мбаппе, и я могу это понять, это нелегко… Джуд Беллингем пытается делать то, что должен делать его девятый номер, Мбаппе… Он будет совершенствоваться, потому что хуже уже быть не может.

Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не просим его брать мяч и обыгрывать всех, но мы просим его проявлять себя, когда команда в ударе», — приводит слова Анри Marca.

Мбаппе в нынешнем сезоне в 15 матчах забил 8 мячей и сделал два ассиста.