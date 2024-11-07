«Штутгарт» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

Адемола Лукман Фото: globallookpress.com
Адемола Лукман и Николо Дзаньоло стали авторами забитых мячей в этом поединке.
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Штутгарт — Аталанта 0:2
Голы: 0:1 Адемола Лукман (51'), 0:2 Николо Дзаньоло (88') Предупреждения: Анри Чейз (41'), Исак Хин (43'), Эдерсон (55'), Эрмедин Демирович (69'), Рауль Белланова (79')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Аталанта» теперь имеет в своем активе 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В активе «Штутгарта» осталось 4 балла и 27-я строчка.