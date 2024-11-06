2-й таймЗенит — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — «Ахмат». Онлайн
  • 21:28
    • «Локомотив» по буллитам обыграл «Торпедо»
  • 20:27
    • «Рубин» и ЦСКА сыграли безголевую ничью в Кубке России
  • 16:39
    • Карпин отреагировал на призывы вернуть Дзюбу в сборную России
    Все новости спорта

    Стал известен состав молодёжной сборной России на ноябрьский сбор

    Футбол Футбол России Товарищеские матчи
    Тренерский штаб молодежной сборной России назвал футболистов, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор в ноябре.

    Матвей Кисляк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Кисляк

    Вратари: Богдан Москвичёв («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дёгтев («Сочи»).

    Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Максим Шнапцев («Пари Нижний Новгород»), Матвей Лукин (ЦСКА Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачёв («Урал» Екатеринбург), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань).

    Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол» Саратов), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Никита Салтыков («Локомотив» Москва).

    Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Кирилл Никишин («Балтика» Калининград).

    С 9 по 11 ноября молодежная сборная пройдет сбор в Новогорске, а потом вылетит в бразильский Рио-де-Жанейро, где сыграет три товарищеских встречи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок в Милане не порадует голами
  • «Интер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «ПСЖ» и «Атлетико» произведут голевой обмен
  • «ПСЖ» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Одни забьют, другие — нет!
  • «Бавария» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры