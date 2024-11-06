Стал известен состав молодёжной сборной России на ноябрьский сбор

Вратари: Богдан Москвичёв («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дёгтев («Сочи»).
Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Максим Шнапцев («Пари Нижний Новгород»), Матвей Лукин (ЦСКА Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачёв («Урал» Екатеринбург), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань).
Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол» Саратов), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Никита Салтыков («Локомотив» Москва).
Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Кирилл Никишин («Балтика» Калининград).
С 9 по 11 ноября молодежная сборная пройдет сбор в Новогорске, а потом вылетит в бразильский Рио-де-Жанейро, где сыграет три товарищеских встречи.