ПСВ — «Жирона»: счет матча 4:0, обзор голов

разгромил(4:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе нидерландской команды голы записали на свой счет Райан Фламинго на 19-й минуте, Малик Тилльман на 33-й минуте и Жоан Бакайоко на 83-й минуте.

К тому же, защитник «Жироны» Ладислав Крейчи на 89-й минуте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги ПСВ — Жирона 4:0 Голы: 1:0 Райан Фламинго (16'), 2:0 Малик Тилльман (33'), 3:0 Жоан Бакайоко (83'), 4:0 Ладислав Крейчи (автогол) (89') ПСВ: Вальтер Бенитес, Рик Карсдорп (Исмаэль Сайбари, 71'), Оливье Боскальи, Маттео Дамс (Fredrik Oppegard, 71'), Райан Фламинго, Гус Тиль (Исак Бабади, 85'), Мауро Жуниор, Ноа Ланг (Коухаиб Дриош, 63'), Малик Тилльман, Жоан Бакайоко, Люк де Йонг (Рикардо Пепи, 85') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Давид Лопес, Арнау Мартинес, Донни ван де Бек (Хуанпе, 61'), Янхель Эррера (Ориоль Ромеу Видаль, 61'), Боян Миовски (Кристиан Стуани, 67'), Бриан Хиль (Min-Su Kim, 79'), Silvi Clua (Jastin Garcia, 79') Предупреждения: Люк де Йонг (41'), Арнау Мартинес (41'), Бриан Хиль (48'), Арнау Мартинес (55'), Рик Карсдорп (58'), Маттео Дамс (60'), Жоан Бакайоко (90 + 1'), Кристиан Стуани (90 + 1'), Пауло Гассанига (90 + 1')

После этого матча ПСВ занимает 19-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 5-ю очками в активе. «Жирона» — на 26-й позиции (3).