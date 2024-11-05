Фонсека: «Реал» — выдающаяся команда, но я думаю только о победе

Главный тренервысказался о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Мы подходим к подобным матчам с большой мотивацией, как к отличной возможности. Это встреча с командой, которая обычно является кандидатом на победу в Лиге чемпионов.

Честно говоря, я всегда думаю победе и стараюсь вселить в игроков желание побеждать. Этот матч не будет исключением. Я знаю, что "Реал" — выдающаяся команда, но я думаю только о победе.

Это матч между двумя клубами, которые выигрывали Лигу чемпионов наибольшее количество раз. В Лиге чемпионов много хороших матчей, но это, очевидно, игра между двумя клубами, которые привлекают внимание. Мы надеемся устроить отличное зрелище для людей, которые любят футбол.

Леау выйдет с первых минут. Обычно от него ожидают, что он сыграет решающую роль в матче», — цитирует Фонсеку Milan Reports.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч «Реал» — «Милан» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.