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    Фонсека: «Реал» — выдающаяся команда, но я думаю только о победе

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    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о предстоящем матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Мы подходим к подобным матчам с большой мотивацией, как к отличной возможности. Это встреча с командой, которая обычно является кандидатом на победу в Лиге чемпионов.

    Честно говоря, я всегда думаю победе и стараюсь вселить в игроков желание побеждать. Этот матч не будет исключением. Я знаю, что "Реал" — выдающаяся команда, но я думаю только о победе.

    Это матч между двумя клубами, которые выигрывали Лигу чемпионов наибольшее количество раз. В Лиге чемпионов много хороших матчей, но это, очевидно, игра между двумя клубами, которые привлекают внимание. Мы надеемся устроить отличное зрелище для людей, которые любят футбол.

    Леау выйдет с первых минут. Обычно от него ожидают, что он сыграет решающую роль в матче», — цитирует Фонсеку Milan Reports.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч «Реал» — «Милан» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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