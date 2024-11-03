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    Дубль Ольмо помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры

    «Барселона» — «Эспаньол»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» (3:1) в матче 12-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «сине-гранатовых» дубль оформил Дани Ольмо, который отметился голами на 12-й и 31-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Рафинья на 23-й минуте.

    У «Эспаньола» единственный гол записал на свой счет Хавьер Пуадо на 63-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Эспаньол 3:1
    Голы: 1:0 Даниэль Ольмо (12'), 2:0 Рафаэл Диас (23'), 3:0 Даниэль Ольмо (31'), 3:1 Хавьер Пуадо (63') Барселона: Игнасио Пенья, Эктор Форт (Жюль Кунде, 78'), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Марк Касадо (Френки де Йонг, 56'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 56'), Педри (Гави, 85'), Ламин Ямал, Рафаэл Диас (Ансумане Фати, 85'), Роберт Левандовски Эспаньол: Жоан Гарсия, Альваро Техеро, Карлос Ромеро (Бриан Оливан, 78'), Леандро Кабрера, Мараш Кумбула (Серджи Гомес, 40'), Омар Эль-Хилали (Наджи Унювар, 78'), Альваро Агуадо (Валид Шеддира, 62'), Алекс Краль, Хавьер Пуадо, Jofre Carreras, Rafael Bauza (Justin Smith, 62') Предупреждения: Jofre Carreras (11'), Rafael Bauza (54'), Микель Гонсалес (74'), Валид Шеддира (81')

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Эспаньол» — на 17-й строчке (10).

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