До матча
ЦСКА
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 13-го тура. На счету армейцев 24 очка — 7 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:7.
В прошлом туре ЦСКА прервал свою трехматчевую победную серию, не сумев забить «Факелу» на своем поле — ничья 0:0. До этого армейцы набрали максимум очков против «Ахмата» (3:0), «Динамо» Москва (2:1) и «Динамо» Махачкала (1:0).
«Спартак»
«Спартак» идет шестым в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 22 очка в 13-ти матчах. На счету «красно-белых» 6 побед, 4 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 19:12.
В прошлом туре «Спартак» одержал непростую победу в гостях над «Пари НН», забив два мяча во втором тайме — 2:0. До этого подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение от «Краснодара» дома (0:3), а еще ранее разгромили на своем поле «Ростов» — 3:0.
Личные встречи
Оба матча прошлого сезона РПЛ завершились вничью — 2:2 и 0:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету ЦСКА 4 победы, «Спартак» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды команды не смогли выявить победителя.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 1.75.