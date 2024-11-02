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    ЦСКА — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

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    ЦСКА на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 13-го тура. На счету армейцев 24 очка — 7 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:7.

    В прошлом туре ЦСКА прервал свою трехматчевую победную серию, не сумев забить «Факелу» на своем поле — ничья 0:0. До этого армейцы набрали максимум очков против «Ахмата» (3:0), «Динамо» Москва (2:1) и «Динамо» Махачкала (1:0).

    «Спартак»

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    «Спартак» идет шестым в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 22 очка в 13-ти матчах. На счету «красно-белых» 6 побед, 4 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 19:12.

    В прошлом туре «Спартак» одержал непростую победу в гостях над «Пари НН», забив два мяча во втором тайме — 2:0. До этого подопечные Деяна Станковича потерпели крупное поражение от «Краснодара» дома (0:3), а еще ранее разгромили на своем поле «Ростов» — 3:0.

    Личные встречи

    Оба матча прошлого сезона РПЛ завершились вничью — 2:2 и 0:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету ЦСКА 4 победы, «Спартак» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды команды не смогли выявить победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 1.75.

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