Булыкин: Думаю, «Ростов» проиграет «Динамо» и пропустит много голов

Бывший российский футболиствысказался о шансахна победу в предстоящем матче 14-го тура РПЛ против московского

«Ростов в этом сезоне слабенький, ведь им никто не даёт пенальти. Они не могут найти свою игру, а также на команду сильно влияют постоянные переезды.

Думаю, они проиграют "Динамо" и пропустят много голов. У динамовцев в последних матчах весёлые игры, где много забитых мячей, и предстоящая встреча не исключение. Хотя если "Динамо" хочет на что-то претендовать, то пора играть на результат, а не показывать весёлые игры», — сказал Булыкин Чемпионату.

Матч между «Динамо» и «Ростовом» состоится завтра, 1-го ноября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 13-и туров в российской Премьер-лиги «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Ростов» — на 9-й позиции (13 баллов).