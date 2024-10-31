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    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
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    Булыкин: Думаю, «Ростов» проиграет «Динамо» и пропустит много голов

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    Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Ростова» на победу в предстоящем матче 14-го тура РПЛ против московского «Динамо».

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Ростов в этом сезоне слабенький, ведь им никто не даёт пенальти. Они не могут найти свою игру, а также на команду сильно влияют постоянные переезды.

    Думаю, они проиграют "Динамо" и пропустят много голов. У динамовцев в последних матчах весёлые игры, где много забитых мячей, и предстоящая встреча не исключение. Хотя если "Динамо" хочет на что-то претендовать, то пора играть на результат, а не показывать весёлые игры», — сказал Булыкин Чемпионату.

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  • Сегодня

    • Матч между «Динамо» и «Ростовом» состоится завтра, 1-го ноября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 13-и туров в российской Премьер-лиги «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Ростов» — на 9-й позиции (13 баллов).

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