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    «Динамо» — «Ростов». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, РПЛ, 1 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ростов»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
    В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 1 ноября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Ноября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:00 Ростов

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    «Динамо»

    Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 13-и туров. «Динамо» отстаёт от 1-й позиции в лиге на 7 баллов.

    Команда довольно неплохо выступает на своем поле, набрав 12 очков из 18-и возможных дома. «Динамо» занимает 5-ю строчку в лиге по этому показателю.

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    Последние матчи: В прошлой встрече команда одержала победу над «Химками» со счетом 4:3, а до этого «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (6:3), забив по 3 гола в каждом тайме.

    В последних 5-и матчах у «бело-голубых» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда забила 17 голов при 11-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Сейчас «Динамо» набрало хороший ход, команда выиграла 3 последних матчах, уверенно обыгрывая своих соперников. В атаке у «бело-голубых» все отлично.

    В последних матчах стоит отметить нападающего команды Ярослава Гладышева, который забил 2 гола в 3-х встречах. Форвард играет очень уверенно для своего возраста (21 год).

    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в чемпионате России с 13-ю очками в активе. «Ростов» опережает зону стыков всего на 2 балла.

    Ростовчане — одни из худших в лиге по результатам гостевых встреч. Подопечные Карпина набрали всего 4 очков из 18-и возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 14-е место в лиге.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Ростов» проиграл «Ахмату» (2:3), а до этого команда уступила «Локомотиву» в серии пенальти со счетом 2:3 в рамках Кубка России.

    «Ростов» не может победить на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда 5 раз проиграла и дважды сыграла вничью. К слову, за последние 3 матча «Ростов» пропустил 6 голов.

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    Состояние команды: Сейчас у подопечных Карпина продолжается довольно серьезный спад. Команда уже находится рядом с зоной стыка в Премьер-лиге, что должно настораживать.

    Несмотря на это, «Ростов» частенько обыгрывает «Динамо» в очных противостояниях. В последней очной встрече ростовчане одолели «бело-голубых» со счетом 4:1.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» выиграло 3 последних матча во всех турнирах

    • «Ростов» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Ростов» трижды обыгрывал «Динамо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.70, победа «Ростова» — 4.60, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: В последних встречах «Динамо» частенько забивает голы уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1 больше в 1-м тайме за 2.40.

    Прогноз: «Динамо» набрало хороший ход, а «Ростов» так и не может найти свою игру.

    Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1) за 2.10.

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    «Динамо» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» продлить свою победную серию?
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