В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 1 ноября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 13-и туров. «Динамо» отстаёт от 1-й позиции в лиге на 7 баллов.

Команда довольно неплохо выступает на своем поле, набрав 12 очков из 18-и возможных дома. «Динамо» занимает 5-ю строчку в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлой встрече команда одержала победу над «Химками» со счетом 4:3, а до этого «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (6:3), забив по 3 гола в каждом тайме.

В последних 5-и матчах у «бело-голубых» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда забила 17 голов при 11-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Сейчас «Динамо» набрало хороший ход, команда выиграла 3 последних матчах, уверенно обыгрывая своих соперников. В атаке у «бело-голубых» все отлично.

В последних матчах стоит отметить нападающего команды Ярослава Гладышева, который забил 2 гола в 3-х встречах. Форвард играет очень уверенно для своего возраста (21 год).

«Ростов»

Турнирное положение: Команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в чемпионате России с 13-ю очками в активе. «Ростов» опережает зону стыков всего на 2 балла.

Ростовчане — одни из худших в лиге по результатам гостевых встреч. Подопечные Карпина набрали всего 4 очков из 18-и возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 14-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Ростов» проиграл «Ахмату» (2:3), а до этого команда уступила «Локомотиву» в серии пенальти со счетом 2:3 в рамках Кубка России.

«Ростов» не может победить на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда 5 раз проиграла и дважды сыграла вничью. К слову, за последние 3 матча «Ростов» пропустил 6 голов.

Состояние команды: Сейчас у подопечных Карпина продолжается довольно серьезный спад. Команда уже находится рядом с зоной стыка в Премьер-лиге, что должно настораживать.

Несмотря на это, «Ростов» частенько обыгрывает «Динамо» в очных противостояниях. В последней очной встрече ростовчане одолели «бело-голубых» со счетом 4:1.

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 3 последних матча во всех турнирах

«Ростов» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Ростов» трижды обыгрывал «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.70, победа «Ростова» — 4.60, ничья — 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

Прогноз: В последних встречах «Динамо» частенько забивает голы уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1 больше в 1-м тайме за 2.40.

Прогноз: «Динамо» набрало хороший ход, а «Ростов» так и не может найти свою игру.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1) за 2.10.