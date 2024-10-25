ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
  • 22:20
    • Хачанов обыграл Берреттини и вышел в полуфинал турнира в Вене
  • 22:12
    • ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Куньлуня»
  • 22:01
    • СКА на выезде разгромил «Спартак» в КХЛ
    Все новости спорта

    «Торино» оказался сильнее «Комо»

    «Торино» — «Комо»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Комо
    В матче девятого тура итальянской Серии А «Торино» в родных стенах минимально переиграл «Комо» со счетом 1:0.

    «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торино»

    Победу команде из Турина принес точный удар Алиеу Нджие на 75-й минуте матча.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Комо 1:0
    Гол: 1:0 Алию Н'Джи (75') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Адам Масина (Али Дембеле, 90'), Себастьян Валюкевич (Мергим Войвода, 46'), Никола Влашич (Адриен Тамез, 72'), Кароль Линетти (Гвидас Гинейтис, 65'), Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Антонио Санабрия (Алию Н'Джи, 65'), Че Адамс Комо: Эмиль Аудеро, Альберто Морено (Андреа Белотти, 83'), Марк Кемпф, Альберто Доссена, Эдоардо Гольданига, Алиу Фадера (Ali Jasim, 82'), Габриэл Стрефезза (Лукаш Да Кунья, 74'), Серхи Роберто (Маттиас Браунёдер, 37'), Максимо Перроне, Патрик Кутроне, Nico Paz (Лука Маццители, 83') Предупреждения: Габриэл Стрефезза (3'), Адам Масина (32'), Кароль Линетти (32'), Эдоардо Гольданига (37'), Мергим Войвода (64'), Nico Paz (73')

    Календарь и таблица Серии А

    Заработанные три очка позволили «Торино» набрать 14 баллов и подняться на шестое место в турнирной таблице, «Комо» (9) — четырнадцатый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал», Винисиус и Мбаппе разорвут в клочья оборону «Барселоны»?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.24
    •
  • Капризов и компания отнимут очки у «Филадельфии»
  • «Филадельфия» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Выйдет ли «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Филадельфия — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хьюстон — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чжэн — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры