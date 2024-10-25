«Торино» — «Комо»: счет матча 1:0, обзор гола

Победу команде из Турина принес точный удар Алиеу Нджие на 75-й минуте матча.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Комо 1:0
Гол: 1:0 Алию Н'Джи (75') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Адам Масина (Али Дембеле, 90'), Себастьян Валюкевич (Мергим Войвода, 46'), Никола Влашич (Адриен Тамез, 72'), Кароль Линетти (Гвидас Гинейтис, 65'), Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Антонио Санабрия (Алию Н'Джи, 65'), Че Адамс Комо: Эмиль Аудеро, Альберто Морено (Андреа Белотти, 83'), Марк Кемпф, Альберто Доссена, Эдоардо Гольданига, Алиу Фадера (Ali Jasim, 82'), Габриэл Стрефезза (Лукаш Да Кунья, 74'), Серхи Роберто (Маттиас Браунёдер, 37'), Максимо Перроне, Патрик Кутроне, Nico Paz (Лука Маццители, 83') Предупреждения: Габриэл Стрефезза (3'), Адам Масина (32'), Кароль Линетти (32'), Эдоардо Гольданига (37'), Мергим Войвода (64'), Nico Paz (73')
Заработанные три очка позволили «Торино» набрать 14 баллов и подняться на шестое место в турнирной таблице, «Комо» (9) — четырнадцатый.