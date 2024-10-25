Тен Хаг о травме Антони: Надеюсь, все не так плохо

Главный тренервысказался о повреждении полузащитника команды Антони, которое игрок получил во время матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы против(1:1).

«Ему очень не повезло. Я искренне сочувствую ему, ведь он так усердно тренировался. Его результаты на тренировках настолько хороши, что он заслужил выйти на поле.

Когда приходится так быстро покидать игру, это действительно печально. Надеюсь, всё не так плохо, но нам придётся подождать 24 часа, чтобы узнать результаты обследования», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, что Антони вышел на поле на 73-й минуте, но затем покинул поле из-за травмы. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.