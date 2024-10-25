Кьеза может покинуть «Ливерпуль» в январе

Атакующий полузащитник «Ливерпуля»может вернуться в итальянскую Серию А.

По информации Calciomercato, итальянский футболист может покинуть английский клуб уже в январе.

Источник утверждает, что пока речь идет только об аренде.

В переходе Кьезы заинтересованы как минимум три клуба — «Милан», «Рома» и «Интер».

Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ливерпуль» три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

«Ливерпуль» выкупил Кьезу этим летом у «Ювентуса» за 12 миллионов евро.