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    Кьеза может покинуть «Ливерпуль» в январе

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    Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться в итальянскую Серию А.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    По информации Calciomercato, итальянский футболист может покинуть английский клуб уже в январе.

    Источник утверждает, что пока речь идет только об аренде.

    В переходе Кьезы заинтересованы как минимум три клуба — «Милан», «Рома» и «Интер».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ливерпуль» три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    «Ливерпуль» выкупил Кьезу этим летом у «Ювентуса» за 12 миллионов евро.

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