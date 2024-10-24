«Хайденхайм» обыграл «Пафос», а «Легия» разгромила «Бачку-Тополу»

Завершились четыре матча 2-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Хайденхайм» обыграл «Пафос» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил игрок немецкой команды Патрик Майнка на 25-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Пафос — Хайденхайм 0:1 Гол: 0:1 Патрик Майнка (25') Пафос: Ивица Ивушич, Жоау Коррейя (Лео Натель, 79'), Деррик Люккассен, Давид Гольдар, Хонатан Сильва (Костас Пилеас, 79'), Бруно Кабрера, Влад Драгомир (Пепе, 71'), Иван Шуньич, Хайро (Андерсон, 71'), Муамер Танкович, Жажа (Домингош Кина, 61') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Марнон Буш, Адриан Бек, Лука Кербер (Леннард Малоуни, 77'), Никлас Дорш (Ян Шёппнер, 54'), Норман Тойеркауф, Миккель Кауфманн (Марвин Пирингер, 86'), Матиас Хонсак (Йонас Фёренбах, 53'), Сэрлорд Конте (Омар Траоре, 85') Предупреждения: Никлас Дорш (46'), Деррик Люккассен (55')

После этого матча «Хайденхайм» занимает 9-е место в таблице общего этапа Лиги конференций с 6-ю очками в активе. «Пафос» — на 14-й позиции (3).

В параллельном матче «Легия» разгромила «Бачку-Тополу» (3:0).

В составе гостей голы записали на свой счет Бартош Капустка на 11-й минуте, Лукиньяс на 47-й минуте и Кацпер Ходына на 62-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ТСЦ — Легия 0:3 Голы: 0:1 Bartosz Kapustka (11'), 0:2 Лукиньяс (47'), 0:3 Кацпер Ходына (62') ТСЦ: Велько Илич, Вукашин Крстич, Лука Цапан, Алекса Пейич (Ифет Джаковац, 60'), Михайло Баняц (Бенце Шош, 73'), Милан Радин, Петар Станич (Марко Лазетич, 87'), Александр Чиркович (Иван Милосавлевич, 87'), Милош Пантович (Саша Йованович, 60'), Dusan Stevanovic, Stefan Jovanovic Легия: Кацпер Тобиаш, Рубен Винагре, Стив Капюади, Радован Панков (Jan Ziolkowski, 46'), Лукиньяс (Мигель Альфарела, 68'), Кацпер Ходына, Рафал Аугустыняк (Юрген Челхака, 68'), Bartosz Kapustka, Павел Вшолек, Марк Гуаль (Томаш Пекхарт, 69'), Ryoya Morishita (Клод Гонсальвес, 80') Предупреждения: Милан Радин (45'), Bartosz Kapustka (52'), Лука Цапан (62'), Михайло Баняц (67'), Jan Ziolkowski (72'), Вукашин Крстич (82'), Кацпер Ходына (90 + 4')

«Легия» занимает 3-е место в таблице общего этапа ЛК с 6-ю очками в активе, а «Бачка-Топола» — на 32-й позиции без набранных баллов.

Еще в одной встрече «Лугано» минимально обыграл «Младу-Болеслав» (1:0).

Единственный гол в этом матче забил нападающий швейцарцев Ренато Штеффен на 38-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Млада-Болеслав — Лугано 0:1 Гол: 0:1 Ренато Штеффен (38') Млада-Болеслав: Матоуш Трмал, Марек Сухи, Мартин Кралик, Патрик Выдра, Томаш Ладра (Matyas Vojta, 88'), Бенсон Сакала (Войтех Странский, 65'), Васил Кушей, Лукаш Машек, Якуб Фулнек (Даниэль Маречек, 84'), Tomas Kral, Dominik Kostka Лугано: Амир Саипи, Мартим Маркеш, Альбиан Хайдари, Закари Бро-Гийяр, Хишам Маю (Кацпер Пшибылко, 74'), Ренато Штеффен (Ларс Лукас Маи, 90'), Уран Бислими (Даниэль Дос Сантос, 90'), Анто Гргич (Махмуд Хадж, 84'), Усман Думбия, Антониос Пападопулос, Игнасио Алиседа (Маттиа Боттани, 74')

«Лугано» располагается на 4-й позиции (6 баллов), а «Млада-Болеслав» — на 31-й позиции без очков.

ТНС из Уэльса всухую обыграл «Астану» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Рори Холден на 40-й минуте и Деклан Макманус на 78-й минуте с пенальти.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ТНС — Астана 2:0 Голы: 1:0 Рори Холден (40'), 2:0 Деклан Макманус (пенальти) (78') ТНС: Коннор Робертс, Дэниэл Дэвис, Джек Боденхэм, Джордан Уильямс (Адриан Цеслевич, 88'), Дэниел Редмонд, Лео Смит, Дэн Уильямс, Рори Холден (Бен Кларк, 71'), Райан Броббель (Адам Уилсон, 71'), Джошуа Дэниелс, Деклан Макманус (Джейк Канаван, 90') Астана: Александр Заруцкий, Марат Быстров, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов, Барнс Осей, Исламбек Куат, Тимур Досмагамбетов, Рамазан Каримов, Ннамди Аханону, Станислав Басманов (Нурали Жаксылык, 72'), Branimir Kalaica Предупреждение: Craig Harrison (43')

ТНС занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе. «Астана» располагается на 21-й позиции с тем же количеством баллов.