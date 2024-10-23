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    Роберт Левандовский«Барселона» — «Бавария». Онлайн
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    «Краснодар» проиграл «Пари НН» и не вышел в плей-офф Кубка России Путь РПЛ

    «Краснодар» — «Пари НН»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 6-го тура групповой стадии Кубка России Путь РПЛ «Краснодар» дома уступил «Пари НН» со счетом 1:2.

    Валерий Царукян
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    Валерий Царукян

    В первом тайме забитых мячей не было, а все основные события развивались после перерыва.

    Сначала на 61-й минуте Валерий Царукян вывел нижегородцев вперед.

    «Краснодар» смог отыграться на 89-й минуте после точного удара Олакунле Олусегуна.

    Но на 90+3-й минуте защитник гостей Свен Карич принес победу команде Виктора Гончаренко.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Краснодар — Пари НН 1:2
    Голы: 0:1 Валерий Царукян (61'), 1:1 Олакунле Олусегун (89'), 1:2 Свен Карич (90+3') Краснодар: Юрий Дюпин, Лукас Оласа, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Кайо, Никита Кривцов, Кевин Кастаньо, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун, Фёдор Смолов, Gazinskiy Y. Пари НН: Вадим Лукьянов, Максим Шнапцев, Виктор Александров, Свен Карич, Данила Ведерников, Александр Мухин, Лука Тичич, Кирилл Боженов, Владислав Карапузов, Дан Глейзер, Валерий Царукян Предупреждения: Кевин Кастаньо (32'), Данила Ведерников (55'), Эдуард Сперцян (76'), Кирилл Боженов (81'), Вадим Лукьянов (82'), Александр Черников (90+2')

    «Краснодар» в итоге стал третьим в группе С с 9 очками и будет играть в плей-офф Путь регионов. «Пари НН» с 4 очками стал последним.

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