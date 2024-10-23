«Краснодар» — «Пари НН»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 6-го тура групповой стадии Кубка России Путь РПЛдома уступилсо счетом 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валерий Царукян Фото: nn.ru

В первом тайме забитых мячей не было, а все основные события развивались после перерыва.

Сначала на 61-й минуте Валерий Царукян вывел нижегородцев вперед.

«Краснодар» смог отыграться на 89-й минуте после точного удара Олакунле Олусегуна.

Но на 90+3-й минуте защитник гостей Свен Карич принес победу команде Виктора Гончаренко.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Краснодар — Пари НН 1:2 Голы: 0:1 Валерий Царукян (61'), 1:1 Олакунле Олусегун (89'), 1:2 Свен Карич (90+3') Краснодар: Юрий Дюпин, Лукас Оласа, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Кайо, Никита Кривцов, Кевин Кастаньо, Мозес Кобнан, Олакунле Олусегун, Фёдор Смолов, Gazinskiy Y. Пари НН: Вадим Лукьянов, Максим Шнапцев, Виктор Александров, Свен Карич, Данила Ведерников, Александр Мухин, Лука Тичич, Кирилл Боженов, Владислав Карапузов, Дан Глейзер, Валерий Царукян Предупреждения: Кевин Кастаньо (32'), Данила Ведерников (55'), Эдуард Сперцян (76'), Кирилл Боженов (81'), Вадим Лукьянов (82'), Александр Черников (90+2')

«Краснодар» в итоге стал третьим в группе С с 9 очками и будет играть в плей-офф Путь регионов. «Пари НН» с 4 очками стал последним.