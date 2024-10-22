«ПСЖ» — ПСВ: счет матча 1:1, обзор голов

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионовсыграли вничью 1:1.

У парижан отличился Ашраф Хакими, а у эйндховенцев — Ноа Ланг. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел всю игру на скамейке запасных.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги ПСЖ — ПСВ 1:1 Голы: 0:1 Ноа Ланг (34'), 1:1 Ашраф Хакими (55') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Сенни Меюлю, 81'), Жоау Невеш, Фабиан Руис (Витор Феррейра, 59'), Усман Дембеле (Дезире Дуэ, 81'), Брэдли Баркола (Рандаль Коло Муани, 81'), Ли Кан Ин (Марко Асенсио, 68') ПСВ: Вальтер Бенитес, Маттео Дамс, Оливье Боскальи, Ноа Ланг (Коухаиб Дриош, 65'), Исмаэль Сайбари (Ричард Ледесма, 84'), Гус Тиль, Райан Фламинго, Мауро Жуниор, Люк де Йонг, Жоан Бакайоко (Исак Бабади, 83'), Малик Тилльман Предупреждения: Нуну Мендеш (40'), Мауро Жуниор (45 + 3'), Маттео Дамс (77'), Ричард Ледесма (90 + 1'), Исак Бабади (90 + 2'), Люк де Йонг (90 + 4'), Вальтер Бенитес (90 + 7')

После трех игр у «ПСЖ» 4 очка и 17-е место, у ПСВ — 2 балла и 27-я позиция.