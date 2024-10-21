ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим Гаранин«У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
    Все новости спорта

    Каррагер о Слоте: Он не такой эмоциональный, как Клопп

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренере «мерсисайдцев» Арне Слоте.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «Он не такой эмоциональный, как Клопп, но сегодня эмоционально он был вовлечён в игру. Арне другой тренер.

    Он не пытается быть кем-то другим, он остается самим собой», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание Daily Mail.

  • Пять причин, почему «Арсенал» наконец-то готов обойти «Ман Сити» и стать чемпионом АПЛ
  • У команды Пепа Гвардиолы давно не было такого опасного конкурента
  • 19/10/2024

    • После 8-и туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 21-м очком в активе. В следующем матче «мерсисайдцы» сыграют против «Лейпцига» 23-го октября в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды вновь поделят между собой очки?
  • «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • СКА на классе справится с «Витязем»
  • «Витязь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • На гостевой территории «Трактор» снова окажется результативен
  • «Сибирь» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тюмень — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кастильон — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры