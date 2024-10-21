Каррагер о Слоте: Он не такой эмоциональный, как Клопп

Экс-защитниквысказался о главном тренере «мерсисайдцев»

«Он не такой эмоциональный, как Клопп, но сегодня эмоционально он был вовлечён в игру. Арне другой тренер.

Он не пытается быть кем-то другим, он остается самим собой», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание Daily Mail.

После 8-и туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 21-м очком в активе. В следующем матче «мерсисайдцы» сыграют против «Лейпцига» 23-го октября в рамках общего этапа Лиги чемпионов.