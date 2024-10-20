Юран: Не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев

Экс-наставниквысказался о работена посту главного тренерав нынешнем сезоне.

Напомним, что 19-го октября «красно-белые» проиграли «Краснодару» с разгромным счетом 0:3 в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.

«К Станковичу все больше вопросов? Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то — нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут ... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за рубеж, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до "Спартака"? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул — "Црвена" и "Партизан"! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты.

А вспомните Абаскаля. Поработал в "Спартаке", поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из "Гранады"... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к "Краснодару", ну не имеет права "Спартак", ставящий перед собой задачи, так играть дома!», — сказал Юран СЭ.

После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 19-ю очками в активе.