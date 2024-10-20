2-й таймЛиверпуль — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Ливерпуль» — «Челси». Онлайн
  • 17:57
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 17:55
    • «Фиорентина» забила шесть безответных голов «Лечче» в матче Серии А
  • 15:53
    • Хачанов выиграл турнир в Алма-Ате
    Все новости спорта

    Юран: Не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Краснодар
    Экс-наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» в нынешнем сезоне.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    Напомним, что 19-го октября «красно-белые» проиграли «Краснодару» с разгромным счетом 0:3 в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «К Станковичу все больше вопросов? Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то — нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

    Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут ... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за рубеж, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до "Спартака"? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул — "Црвена" и "Партизан"! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты.

  • В столицу на прогулку. «Краснодар» прошелся по «Спартаку» и вернул лидерство
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Спартак» — «Краснодар»
  • Вчера

    • А вспомните Абаскаля. Поработал в "Спартаке", поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из "Гранады"... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к "Краснодару", ну не имеет права "Спартак", ставящий перед собой задачи, так играть дома!», — сказал Юран СЭ.

    После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 19-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у гостей из Севильи?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Интер» оперативно загонит «волков»
  • «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Команда Де Дзерби начнет без раскачки
  • «Монпелье» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры