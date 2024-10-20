Глушаков считает, что «Спартак» может взять чемпионство в нынешнем сезоне

Бывший полузащитниквысказался о перспективах «красно-белых» на чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата.

Надо ждать, никакие шансы у "Спартака" не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», — сказал Глушаков Чемпионату.

После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 19-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» встретятся с махачкалинским «Динамо» 22-го октября в рамках группового этапа Кубка России.