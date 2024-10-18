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    Гонсалес: «Краснодар» до конца будет биться за чемпионское звание

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    Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал о стиле игры «быков» в нынешнем сезоне.

    Джованни Гонсалес — защитник «Краснодара»
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    Джованни Гонсалес — защитник «Краснодара»

    «Я слышал о ней ещё до переезда в Россию и теперь убедился, что это не просто разговоры. "Краснодар" стремится владеть мячом и преимуществом, стараться доминировать и создавать моменты. Мне очень импонирует этот подход. Я комфортно себя чувствую в такой игре. В том числе и поэтому я выбрал "Краснодар" как следующую остановку в карьере.

    Наверное, можно сказать, что этот стиль уже оформился, ведь клуб следует ему уже много лет. Иногда всё получается хорошо, иногда не очень, но команда не отступает от выбранного курса. Сейчас у нас очень хорошая динамика игры и результатов. И у нас есть огромное желание сохранять её как можно дольше. Мы до конца будем биться за чемпионское звание!» — рассказал Гонсалес Чемпионату.

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    • После 11-и туров в нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблица с 27-ю очками в активе. В следующем матче «быки» сыграют против «Спартака» завтра, 19-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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