Франсиско Черундоло
Роман Сафиуллин (Россия)
Черундоло
Аргентинец Франсиско Черундоло напрямую вышел во второй круг белградского турнира, в рейтинге ATP теннисист занимает 29 место.
В этом теннисном сезоне Черундоло может похвастаться лишь триумфальным выступлением на соревнованиях в хорватском Умаге. В финале аргентинец одержал сложную и волевую победу над итальянским визави Музетти (2:6, 6:4, 7:6). На корте тогда соперники провели 3 часа 1 минуту.
Всё чем, может порадовать своих болельщиков, это успешным выступлением на «Ролан Гаррос» и в Мадриде. На рейтинговых состязаниях Черундоло добрался до 1/8 финала и четвертьфинала соответственно.
Сафиуллин
На турнире в Белграде Роман Сафиуллин уже успел сыграть первый матч. В стартовой игре россиянин уверенным счётом переиграл итальянца Фабио Фоньини.
В матче против итальянца Сафиуллин добился успеха в двух сетах (6:3, 6:3). В этой встрече россиянин выполнил 9 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта.
Каких-либо серьезных турниров ATP Роман Сафиуллин не выигрывал, однако за плечами российского теннисиста есть учасети в полуфинале турнира в Брисбене, где теннисист из России дошёл до полуфинала.
Во второй половине теннисного сезона Сафиуллин выиграл два челленджера, которые помогли россиянину закрепиться в топ-60 теннисистов планеты. Наш спортсмен одержал 6 победу подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Романа Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.58, победу Франсиско Черундоло букмекеры предлагают за 2.37.
Прогноз: В этом сезоне аргентинец и россиянин встречались на Уимблдоне. На самой ранней стадии турнира Большого шлема Роман Сафиуллин вырывал победу у Черундоло со счетом 3:2 (6:7,6:3,7:5,6:3,6:4). Не исключаем вероятности того, что Сафиуллин снова одержит победу над серьезным соперником.
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Рекомендуемая ставка: Фора Романа Сафиуллина (-2.5) с коэффициентом 1.86.