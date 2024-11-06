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    Сафиуллин вырвет путевку в четвертьфинал турнира?

    Черундоло — Сафиуллин. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч второго круга в Белграде 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Черундоло — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против Франсиско Черундоло из Аргентины во втором круге турнира ATP Белград. Матч пройдёт 6 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Черундоло — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Белград. Мужчины 06 Ноября 2024 года

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •  Франсиско Черундоло 13:00 Роман Сафиуллин (Россия)

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
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    Черундоло

    Аргентинец Франсиско Черундоло напрямую вышел во второй круг белградского турнира, в рейтинге ATP теннисист занимает 29 место.

    В этом теннисном сезоне Черундоло может похвастаться лишь триумфальным выступлением на соревнованиях в хорватском Умаге. В финале аргентинец одержал сложную и волевую победу над итальянским визави Музетти (2:6, 6:4, 7:6). На корте тогда соперники провели 3 часа 1 минуту.

    Прогнозы на теннис

    Всё чем, может порадовать своих болельщиков, это успешным выступлением на «Ролан Гаррос» и в Мадриде. На рейтинговых состязаниях Черундоло добрался до 1/8 финала и четвертьфинала соответственно.

    Сафиуллин

    На турнире в Белграде Роман Сафиуллин уже успел сыграть первый матч. В стартовой игре россиянин уверенным счётом переиграл итальянца Фабио Фоньини.

    В матче против итальянца Сафиуллин добился успеха в двух сетах (6:3, 6:3). В этой встрече россиянин выполнил 9 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта.

    Каких-либо серьезных турниров ATP Роман Сафиуллин не выигрывал, однако за плечами российского теннисиста есть учасети в полуфинале турнира в Брисбене, где теннисист из России дошёл до полуфинала.

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    Во второй половине теннисного сезона Сафиуллин выиграл два челленджера, которые помогли россиянину закрепиться в топ-60 теннисистов планеты. Наш спортсмен одержал 6 победу подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Романа Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.58, победу Франсиско Черундоло букмекеры предлагают за 2.37.

    Прогноз: В этом сезоне аргентинец и россиянин встречались на Уимблдоне. На самой ранней стадии турнира Большого шлема Роман Сафиуллин вырывал победу у Черундоло со счетом 3:2 (6:7,6:3,7:5,6:3,6:4). Не исключаем вероятности того, что Сафиуллин снова одержит победу над серьезным соперником.

    Рекомендуемая ставка: Фора Романа Сафиуллина (-2.5) с коэффициентом 1.86.

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    Черундоло — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин вырвет путевку в четвертьфинал турнира?
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