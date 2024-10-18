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    Алдонин: «Краснодару» по силам продлить свою беспроигрышную серию

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    Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «В матче "Спартак" — "Краснодар" будет очень весёлая игра без обороны. Но мне кажется, "Краснодару" по силам продлить свою беспроигрышную серию.

    Вызов в свои сборные иностранцев "Краснодара" может повлиять на форму команды. Ведь длительные перелёты и разные часовые пояса — очень непростые условия, которые накладывают определённые сложности», — сказал Алдонин Чемпионату.

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    • Матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» состоится завтра, 19-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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