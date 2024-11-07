В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Заработав за 23 матча всего 12 очков, хабаровчане рухнули на 12-е место в таблице Восточной конференции, отпустив на 2 балла «Барыс».

Последние матчи: Девять предыдущих матчей «Амура» закончились одинаково — поражением в основное время. На протяжении пяти матчей «тигры» даже не забивали.

После отставки Андрея Мартемьянова и назначения Виктора Костюченка улучшений не наступило. В двух последних матчах на домашнем катке «Амур» уступил «Адмиралу» — 0:5 и «Авангарду» — 0:1.

Не сыграют: Девин Броссо, Дмитрий Шевченко.

Состояние команды: Если ситуация не изменится в короткие сроки, то сезон для «Амура» можно будет считать завершенным уже на столь ранней стадии.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Хабаровчане стремительно летят в пропасть как с точки зрения турнирного положения, так и в плане общей атмосферы в команде ввиду непонимания того, как выбраться из затяжного кризиса.

В матче с «Авангардом» «Амур» установил антирекорд по количеству минут без заброшенных шайб, однако гол Грачева — который не помог избежать поражения — снял с команды хотя бы этот груз.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Магнитогорцы провели 24 матча, в которых заработали 23 очка. В таблице Восточной конференции им удалось закрепиться на 6-м месте.

Последние матчи: По-прежнему команду Андрея Разина кошмарят регулярные неудачи, которые мешают вплотную подойти к лидерам. Так, неделями ранее «сталевары» потерпели три подряд поражения.

Поочередно «Металлург» Мг проиграл «Авангарду» — 2:3 ОТ, «Ак Барсу» — 1:4 и «Сибири» — 3:4. Накануне эту серию удалось прервать: в гостях «лисы» вырвали победу у «Адмирала» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: В составе «Магнитки» потери отсутствуют.

Состояние команды: В текущей форме «Металлургу» Мг не хватает предметности, которая поддерживала бы игру высокого уровня на дистанции. Ввиду этого у «сталеваров» возникают проблемы.

Регулярный чемпионат «Металлурга» Мг — на нынешнем его отрезке — сопровождается переменчивыми успехами. Серии поражений, как и раньше, не позволяют команде Андрея Разина прогрессировать.

В нескольких последних матчах южноуральцы играли довольно скованно в контексте нападения. Посредственные цифры в атаке не позволяют «сталеварам» выйти на должный уровень конкурентоспособности.

Статистика для ставок

«Амур» не может победить на протяжении девяти матчей

В шести последних матчах «Амур» забросил всего 1 шайбу

«Металлург» Мг потерпел три поражения в пяти последних матчах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.53, ничья — в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 1.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Сейчас «Амур» находится в подвешенном состоянии, не понимая, что делать дальше. Пока Хабаровск будет думать, как исправить ситуацию, соперник вроде «Магнитки» не упустит возможность заработать такие нужные 2 очка.

Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.83.

Прогноз: «Амуру» потребовалось более 320 минут, чтобы забросить одну шайбу. Вполне возможно, на следующий гол также придется потратить немало времени.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» меньше 2 за 2.00.