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    «Амур» ждет очередная неудача на домашнем льду

    «Амур» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Металлург» Мг
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    Алекс Гальченюк
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Заработав за 23 матча всего 12 очков, хабаровчане рухнули на 12-е место в таблице Восточной конференции, отпустив на 2 балла «Барыс».

    Последние матчи: Девять предыдущих матчей «Амура» закончились одинаково — поражением в основное время. На протяжении пяти матчей «тигры» даже не забивали.

    Амур — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    После отставки Андрея Мартемьянова и назначения Виктора Костюченка улучшений не наступило. В двух последних матчах на домашнем катке «Амур» уступил «Адмиралу» — 0:5 и «Авангарду» — 0:1.

    Не сыграют: Девин Броссо, Дмитрий Шевченко.

    Состояние команды: Если ситуация не изменится в короткие сроки, то сезон для «Амура» можно будет считать завершенным уже на столь ранней стадии.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Хабаровчане стремительно летят в пропасть как с точки зрения турнирного положения, так и в плане общей атмосферы в команде ввиду непонимания того, как выбраться из затяжного кризиса.

    В матче с «Авангардом» «Амур» установил антирекорд по количеству минут без заброшенных шайб, однако гол Грачева — который не помог избежать поражения — снял с команды хотя бы этот груз.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Магнитогорцы провели 24 матча, в которых заработали 23 очка. В таблице Восточной конференции им удалось закрепиться на 6-м месте.

    Последние матчи: По-прежнему команду Андрея Разина кошмарят регулярные неудачи, которые мешают вплотную подойти к лидерам. Так, неделями ранее «сталевары» потерпели три подряд поражения.

    Поочередно «Металлург» Мг проиграл «Авангарду» — 2:3 ОТ, «Ак Барсу» — 1:4 и «Сибири» — 3:4. Накануне эту серию удалось прервать: в гостях «лисы» вырвали победу у «Адмирала» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: В составе «Магнитки» потери отсутствуют.

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    • Состояние команды: В текущей форме «Металлургу» Мг не хватает предметности, которая поддерживала бы игру высокого уровня на дистанции. Ввиду этого у «сталеваров» возникают проблемы.

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    Регулярный чемпионат «Металлурга» Мг — на нынешнем его отрезке — сопровождается переменчивыми успехами. Серии поражений, как и раньше, не позволяют команде Андрея Разина прогрессировать.

    В нескольких последних матчах южноуральцы играли довольно скованно в контексте нападения. Посредственные цифры в атаке не позволяют «сталеварам» выйти на должный уровень конкурентоспособности.

    Статистика для ставок

    • «Амур» не может победить на протяжении девяти матчей

    • В шести последних матчах «Амур» забросил всего 1 шайбу

    • «Металлург» Мг потерпел три поражения в пяти последних матчах в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.53, ничья — в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 1.83.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

    Прогноз: Сейчас «Амур» находится в подвешенном состоянии, не понимая, что делать дальше. Пока Хабаровск будет думать, как исправить ситуацию, соперник вроде «Магнитки» не упустит возможность заработать такие нужные 2 очка.

    Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.83.

    Прогноз: «Амуру» потребовалось более 320 минут, чтобы забросить одну шайбу. Вполне возможно, на следующий гол также придется потратить немало времени.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» меньше 2 за 2.00.

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    «Амур» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» ждет очередная неудача на домашнем льду
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