Орлов раскритиковал игру Клаудиньо в этом сезоне

Комментатороценил игру полузащитникав нынешнем сезоне.

«По Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи — и они проходили! У него все получалось. Сейчас это не так.

Соперники, защитники к нему приноровились, часто бьют по ногам сзади при приеме мяча, выводят из себя, играют жестче. Бразилец сразу заводится, апеллирует к судье и выпадает из игры. При этом он остается очень ценным футболистом, который способен делать разницу.

В первых 11 турах Барко выглядит, пожалуй, ярче. Но не уверен, что на длинной дистанции он бы выиграл конкуренцию. Давайте сделаем выводы в конце сезона. Но, повторюсь, Барко надо прибавить и в игре в обороне, у своих ворот,» — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.