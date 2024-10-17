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    Ледяхов оценил шансы «Спартака» победить «Краснодар»

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    Бывший капитан и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал предстоящий матч красно-белых против «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.

    Игорь Ледяхов
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    Игорь Ледяхов

    «Пауза всегда идёт на пользу, потому что в это время команда избавляется от своих проблем. "Спартак" подойдёт во всеоружии к игре с "Краснодаром", тем более у них был небольшой спад в последних играх. Было время перезагрузиться, наиграть варианты. Будут боеспособными.

    "Спартак" может обыграть за счёт Барко, если он будет неплохо выглядеть, за счёт Бонгонда. В обороне должны сыграть более компактно и не допускать столько ошибок, сколько было в последних матчах», — сказал Ледяхов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 11 туров в таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», а «Спартак» пока только шестой.

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