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    Колыванов: «Краснодар» — самая интересная команда в РПЛ

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    Известный российский игрок и тренер Игорь Колыванов дал свое мнение по центральному матчу 12-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «Джон Кордоба
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    «Джон Кордоба

    «Московский "Спартак" и "Краснодар" — это две суперкоманды. "Краснодар" в этом году сильно удивляет — команда очень сильно преобразилась. Самое главное, что у "быков" стала цельная команда, где нет разрывов в обороне, а атакующий потенциал сумасшедший. Многие правильно отмечают, что давно не было такого "Краснодара". У них есть лицо команды. Наверное, многие согласятся, что "Краснодар" — самая интересная команда в РПЛ.

    А "Спартак" есть "Спартак". Команда периодически показывает хорошие матчи, а периодически бывают спады. Понятно, что Станкович хочет построить футбол европейского уровня, но это непросто. Я жду красивого матча с большим количеством моментов. Обе команды не будут играть от обороны», — сказал Колыванов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра пройдет 19 октября, в субботу, в 16:30 (мск).

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