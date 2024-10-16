Мусаев: Если будет вариант в Европе, хотел бы попробовать

«Надо окружать себя тем, что вдохновляет. Такие мелкие детали программируют на достижения: чтобы то, что в голове, сбывалось. Надеюсь поиграть в Лиге чемпионов и очень хочу услышать гимн вживую.
Хочу ли я в Европу? Хочу себя зарекомендовать, чтобы обратили внимание.
Я уже в большом клубе, мне очень нравится в ЦСКА. Если позже будет вариант в хорошем клубе Европы, я бы хотел попробовать. Без разницы на деньги. Я свое заработаю.
Только игра поможет: если буду прогрессировать, забивать, на меня обратят внимание.
Но повторюсь: сейчас я счастлив в ЦСКА. Что касается агентов: брат разберется, что делать. В его окружении есть люди, с которыми он общается и советуется по таким вопросам.
Люблю "Арсенал". Нравится "Манчестер Юнайтед", потому что за него болеет брат. С ним смотрел все матчи.
Сергей Галицкий говорил: в гробу карманов нет, всех денег не заработаешь. Я с этим согласен.
Все говорят: зачем Кузяев уехал на меньшие деньги? Мне этот вопрос непонятен. Зато он сыграл против звезд. Зато он в хорошем чемпионате. Зато он во Франции на виду. Зато он пожил в другой стране и узнал другую культуру. Может, он [затем] перейдет в клуб сильнее и поиграет в еврокубках.
Далер любит футбол, поэтому захотел что-то изменить в жизни. Думаю, он ни разу не пожалел», — сказал Мусаев в интервью Спортсу.
В текущем сезоне РПЛ Мусаев провел 11 матчей и забил пять мячей.