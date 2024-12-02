«Ахмат» — «Динамо» М: счет матча 1:1, обзор голов

Игорь Лещук Фото: globallookpress.com
Счет открыл Максим Самородов, поразивший ворота бело-голубых на 22-й минуте. Голевую передачу ему отдал Даниил Уткин.
«Динамо» сравняло счет после удара вратаря Игоря Лещука на 90+6-й минуте!!!
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Динамо 1:1
Голы: 1:0 Максим Самородов (22'), 1:1 Игорь Лещук (90+6') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Дарко Тодорович, Исмаэл, Камило, Максим Самородов, Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин, Felippe Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Arthur Gomes
В 18-м туре «Ахмат» сыграет с «Оренбургом», а «Динамо» с «Химками».