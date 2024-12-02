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    «Динамо» М ушло от поражения в матче с «Ахматом», гол забил вратарь Лещук

    «Ахмат» — «Динамо» М: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 17-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» ушло от поражения в матче с грозненским «Ахматом» — 1:1.

    Игорь Лещук
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    Игорь Лещук

    Счет открыл Максим Самородов, поразивший ворота бело-голубых на 22-й минуте. Голевую передачу ему отдал Даниил Уткин.

    «Динамо» сравняло счет после удара вратаря Игоря Лещука на 90+6-й минуте!!!

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Динамо 1:1
    Голы: 1:0 Максим Самородов (22'), 1:1 Игорь Лещук (90+6') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Дарко Тодорович, Исмаэл, Камило, Максим Самородов, Лечи Садулаев, Даниил Павлович Уткин, Felippe Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Arthur Gomes

    В 18-м туре «Ахмат» сыграет с «Оренбургом», а «Динамо» с «Химками».

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