4 декабря в 6-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. Да и атака команды выглядит не столь ярко, отличившись 8 забитыми мячами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Леонида Слуцкого снова проиграла. Шанхайцы уступили «Кванджу» (0:1).

При этом «Шанхай Шеньхуа» чуть ранее не смог обыграть «Централ Кост Маринерс» (2:2). А вот поединок с «Ченду» принес викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Шанхайцы не побеждали в двух своих последних поединках. При этом отставание от топ-8 измеряется лишь дополнительными показателями.

Матчи с «Ульсан Хёндэ» для команды исторически складываются неудачно. Обе очных встречи завершились для «Шанхай Шеньхуа» поражениями.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оборона корейцев слишком часто допускает результативные ошибки.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: Полпред Южной Кореи проводит крайне противоречивый сезон. В Азиатской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 12 месте.

Причем «Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает почти 3 гола за матч. В 5 поединках Азиатской Лиги чемпионов команда забила всего 1 мяч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Ульсан Хёндэ» в финале Кубка Южной Кореи в овертайме уступила «Пхохан Стилерс» (1:3).

При этом до того команда была бита «Шанхай Портом» (1:3). А вот встреча с «Сувоном» завершилась уверенной викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хёндэ» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ульсан Хёндэ» в Азиатской Лиге чемпионов еще не набрал ни одного очка. Да и оборона команды явно не блещет надежностью.

В своем чемпионате команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего преследователя составил 8 очков.

В кадровом плане «Ульсан Хёндэ» выглядит, как для азиатского уровня, достаточно симпатично. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Команда постарается прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 2 своих последних поединках

«Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

«Шанхай Шеньхуа» проиграл южнокорейцам в обеих очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: «Ульсан Хёндэ» имеет крайне ненадежные тылы, так что команда Слуцкого явно начнет встречу активно.

Шанхайцы раздосадованы неудачей в своем чемпионате, и явно мотивированы улучшить свои позиции в Азиатской Лиге чемпионов.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20