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    Команда Слуцкого начнет без прелюдий

    «Шанхай Шеньхуа» — «Ульсан Хёндэ». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Ульсан Хёндэ»
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    Леонид Слуцкий
    4 декабря в 6-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Восток 04 Декабря 2024 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 15:00 Ульсан Хендай

    Ульсан Хендай

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Восток
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. Да и атака команды выглядит не столь ярко, отличившись 8 забитыми мячами.

    Шанхай Шэньхуа — Ульсан Хендай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Леонида Слуцкого снова проиграла. Шанхайцы уступили «Кванджу» (0:1).

    При этом «Шанхай Шеньхуа» чуть ранее не смог обыграть «Централ Кост Маринерс» (2:2). А вот поединок с «Ченду» принес викторию (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шанхайцы не побеждали в двух своих последних поединках. При этом отставание от топ-8 измеряется лишь дополнительными показателями.

    Матчи с «Ульсан Хёндэ» для команды исторически складываются неудачно. Обе очных встречи завершились для «Шанхай Шеньхуа» поражениями.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оборона корейцев слишком часто допускает результативные ошибки.

    «Ульсан Хёндэ»

    Турнирное положение: Полпред Южной Кореи проводит крайне противоречивый сезон. В Азиатской Лиге чемпионов команда сейчас находится на 12 месте.

    Причем «Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает почти 3 гола за матч. В 5 поединках Азиатской Лиги чемпионов команда забила всего 1 мяч.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Ульсан Хёндэ» в финале Кубка Южной Кореи в овертайме уступила «Пхохан Стилерс» (1:3).

    При этом до того команда была бита «Шанхай Портом» (1:3). А вот встреча с «Сувоном» завершилась уверенной викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хёндэ» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ульсан Хёндэ» в Азиатской Лиге чемпионов еще не набрал ни одного очка. Да и оборона команды явно не блещет надежностью.

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    В своем чемпионате команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего преследователя составил 8 очков.

    В кадровом плане «Ульсан Хёндэ» выглядит, как для азиатского уровня, достаточно симпатично. Да и лазарет команды нынче фактически пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Команда постарается прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не побеждали в 2 своих последних поединках

    • «Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Шанхай Шеньхуа» проиграл южнокорейцам в обеих очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

    Прогноз: «Ульсан Хёндэ» имеет крайне ненадежные тылы, так что команда Слуцкого явно начнет встречу активно.

    Шанхайцы раздосадованы неудачей в своем чемпионате, и явно мотивированы улучшить свои позиции в Азиатской Лиге чемпионов.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Ульсан Хёндэ»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого начнет без прелюдий
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