4 декабря в плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коканд» — «Металлург» Бекабад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коканд»

Турнирное положение: «Коканд» минувший чемпионат провел во втором по ранге дивизионе страны. Там команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Коканд» слабовато атакует, отличившись 34 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Коканд» расписал мировую с «Шуртаном» (1:1).

До того команда минимально переиграла «Достлик». При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Олимпик-Мобиуз».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Коканд» забил 4 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коканд» не проигрывает с середины августа. Да и вообще, команда нынче находится на подъеме.

Против «металлургов» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних очных поединков «Коканд» по 2 раза выиграл и проиграл.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в элитный дивизион. Вот только команде срочно нужно поднатореть в плане реализации.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлурги» провалили минувший чемпионат Узбекистана. Команда завершила его на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Металлург» Бекабад в 26 матчах настрелял всего 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Металлурги» переиграли «Насаф» (2:1).

До того команда минимально одолела «Сурхан». А вот встреча с «Бунёдкором» завершилась боевой мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Металлурги» победили в двух своих последних поединках. Да и не проигрывает клуб из Бекабада уже 4 матча кряду.

При этом «Металлург» Бекабад ныне находится в приличных кондициях. А вот забивает команда в среднем менее одного мяча за матч.

«Металлурги» в последних матчах явно прибавили. Да и на стыковой матч настрой команды уж точно будет максимальным.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Клуб из Бекабада постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Коканд» не проигрывает с середины августа

«Металлург» Бекабад победил в 2 своих последних матчах

«Металлурги» в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Металлург» Бекабад — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.63.

Прогноз: Номинальные гости, несмотря на все свои проблемы, выглядят монолитнее «Коканда».

«Металлург» Бекабад уж точно будет активно атаковать, да и в последних матчах команда заметно прибавила.

Ставка: Победа «Металлурга» Бекабад за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19