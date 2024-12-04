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    Сумеют ли «металлурги» переиграть «Коканд»?

    «Коканд» — «Металлург» Бекабад. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 4 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Коканд» — «Металлург» Бекабад
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    «Металлург» Бекабад
    4 декабря в плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коканд» — «Металлург» Бекабад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Коканд»

    Турнирное положение: «Коканд» минувший чемпионат провел во втором по ранге дивизионе страны. Там команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Коканд» слабовато атакует, отличившись 34 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Коканд» расписал мировую с «Шуртаном» (1:1).

    До того команда минимально переиграла «Достлик». При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Олимпик-Мобиуз».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Коканд» забил 4 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коканд» не проигрывает с середины августа. Да и вообще, команда нынче находится на подъеме.

    Против «металлургов» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних очных поединков «Коканд» по 2 раза выиграл и проиграл.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в элитный дивизион. Вот только команде срочно нужно поднатореть в плане реализации.

    «Металлург» Бекабад

    Турнирное положение: «Металлурги» провалили минувший чемпионат Узбекистана. Команда завершила его на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Металлург» Бекабад в 26 матчах настрелял всего 22 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Металлурги» переиграли «Насаф» (2:1).

    До того команда минимально одолела «Сурхан». А вот встреча с «Бунёдкором» завершилась боевой мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Металлурги» победили в двух своих последних поединках. Да и не проигрывает клуб из Бекабада уже 4 матча кряду.

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    При этом «Металлург» Бекабад ныне находится в приличных кондициях. А вот забивает команда в среднем менее одного мяча за матч.

    «Металлурги» в последних матчах явно прибавили. Да и на стыковой матч настрой команды уж точно будет максимальным.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Клуб из Бекабада постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Коканд» не проигрывает с середины августа

    • «Металлург» Бекабад победил в 2 своих последних матчах

    • «Металлурги» в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Металлург» Бекабад — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.63.

    Прогноз: Номинальные гости, несмотря на все свои проблемы, выглядят монолитнее «Коканда».

    «Металлург» Бекабад уж точно будет активно атаковать, да и в последних матчах команда заметно прибавила.

    Ставка: Победа «Металлурга» Бекабад за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

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    «Коканд» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «металлурги» переиграть «Коканд»?
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