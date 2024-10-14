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    Неймар: Никто не заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Винисиус

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    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что форвард «Реала» Винисиус должен получить «Золотой мяч» в этом году.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    «Я за Винисиуса среди номинантов на "Золотой мяч". Никто не заслуживает этого больше, чем он.

    Он боец, он много страдал на протяжении всей своей жизни, он превзошёл все ожидания, он преодолел всю критику, троллей и сегодня он стал великим кумиром, героем для нас», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне Винисиус выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и испанскую Примеру. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28-го октября.

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