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    Тихонов: Соболев — специфический человек

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    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказал свое мнение об игроке петербургского «Зенита» Александре Соболеве, который играл под его руководством в самарских «Крыльях Советов».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «У меня с Соболевым всё нормально было. В Самаре он здорово играл. Да, он специфический человек, но он нападающий. Нападающий не может быть простым человеком. Конечно, есть определённый характер. Возможно, это где-то его сильная сторона, а где-то — слабая.

    Я не могу касаться того, что произошло в "Спартаке", перехода из "Спартака" в "Зенит". Если человек не хочет в "Спартаке" играть… Ну, не захотел. Захотел играть в "Зените" и больше зарабатывать — это его жизнь и судьба.

    Как отнеслись к этому спартаковские болельщики, вы прекрасно понимаете. Я человек публичный: ни в коем случае никого не осуждаю. Соболеву с этим жить. Дай бог. Пускай в "Зените" играет, забивает. Это его жизнь», — сказал Тихонов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В сентябре 2024 года Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит».

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