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    «Локомотив» обыграл «Динамо» в Кубке России, у Батракова — два ассиста

    «Динамо» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Локомотив» на чужом поле обыграл «Динамо» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол «железнодорожники» забили на 26-й минуте. Защитник команды Сесар Монтес пробил точно в правую девятку ворот — 1:0.

    Спустя всего 2 минуты «Динамо» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Эль-Мехди Маухубы. Форвард отреагировал на прострел и в падении забил гол.

    На 53-й минуте «Локомотив» вновь вышел вперед. Нападающий команды Сергей Пиняев выпрыгнул выше остальных и забил гол сильным ударом головой.

    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
    Динамо — Локомотив 1:2
    Голы: 0:1 Montes C. (26'), 1:1 Maouhoub E. (28'), 1:2 Сергей Пиняев (52') Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев, Maouhoub E. Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Илья Самошников, Наир Тикнизян, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов, Montes C. Предупреждения: Наир Тикнизян (44'), Максим Ненахов (45'), Илья Самошников (74'), Вячеслав Грулёв (80'), Алексей Батраков (82'), Николас Маричал (87')

    Ответный матч между этими командами в рамках четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 28-го ноября.

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