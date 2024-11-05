«Динамо» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/fcdynamo
Первый гол «железнодорожники» забили на 26-й минуте. Защитник команды Сесар Монтес пробил точно в правую девятку ворот — 1:0.
Спустя всего 2 минуты «Динамо» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Эль-Мехди Маухубы. Форвард отреагировал на прострел и в падении забил гол.
На 53-й минуте «Локомотив» вновь вышел вперед. Нападающий команды Сергей Пиняев выпрыгнул выше остальных и забил гол сильным ударом головой.
Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
Динамо — Локомотив 1:2
Голы: 0:1 Montes C. (26'), 1:1 Maouhoub E. (28'), 1:2 Сергей Пиняев (52') Динамо: Игорь Лещук, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев, Maouhoub E. Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Илья Самошников, Наир Тикнизян, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов, Montes C. Предупреждения: Наир Тикнизян (44'), Максим Ненахов (45'), Илья Самошников (74'), Вячеслав Грулёв (80'), Алексей Батраков (82'), Николас Маричал (87')
Ответный матч между этими командами в рамках четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 28-го ноября.