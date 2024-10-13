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    Форвард ЦСКА Гуарирапа: Пьянич будет делать разницу в сложных матчах

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    Новичок московского ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, как ему работается на тренировках со знаменитым Миралемом Пьяничем и то, что в непростых матчах именно босниец способен сделать разницу на поле.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Пьянич — отличный игрок. У него все время мяч под контролем. Он максимум теряет 4–5 мячей. Это класс игрока, он проявляется в сложных матчах, делает разницу. Он спокойно работает с мячом.

    Он умеет решать исход ключевых матчей за счет опыта. Он приехал с огромным желанием, горит им. Он хочет отдавать всего себя клубу, включен в работу», — рассказал Гуарирапа «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    О переходе экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» в московский ЦСКА стало известно 26 сентября. 34-летний Пьянич уже успел дебютировать за армейцев в РПЛ и Кубке России.

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