Форвард ЦСКА Гуарирапа: Пьянич будет делать разницу в сложных матчах

Новичок московского ЦСКАрассказал, как ему работается на тренировках со знаменитыми то, что в непростых матчах именно босниец способен сделать разницу на поле.

«Пьянич — отличный игрок. У него все время мяч под контролем. Он максимум теряет 4–5 мячей. Это класс игрока, он проявляется в сложных матчах, делает разницу. Он спокойно работает с мячом.

Он умеет решать исход ключевых матчей за счет опыта. Он приехал с огромным желанием, горит им. Он хочет отдавать всего себя клубу, включен в работу», — рассказал Гуарирапа «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

О переходе экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» в московский ЦСКА стало известно 26 сентября. 34-летний Пьянич уже успел дебютировать за армейцев в РПЛ и Кубке России.