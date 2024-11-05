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    Константин Тюкавин«Динамо» — «Локомотив». Онлайн
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    «Ростов» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Кубка России

    «Спартак» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Ростов» на чужом поле одержал победу над «Спартаком» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби на 72-й минуте, реализовав пенальти.

    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
    Спартак — Ростов 0:1
    Гол: 0:1 Мохаммад Мохеби (пенальти) (72') Спартак: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Шамар Николсон Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Илья Жбанов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Константин Кучаев, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Николай Комличенко Предупреждения: Руслан Литвинов (9'), Илья Жбанов (16'), Stankovic D. (37'), Виктор Мелёхин (43'), Кирилл Щетинин (45+2'), Иван Комаров (90+3') Удаление: Олег Рябчук (86')

    Ответная игра между этими командами состоится 27-го ноября в Ростове.

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