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    Кафанов: Лунев и Сафонов — не последние российские вратари в Европе

    Футбол Сборная России Футбол России
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективах отечественных голкиперов.

    Виталий Кафанов
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    Виталий Кафанов

    «Если мы сохраним такой подход по работе с вратарями, думаю, больше наших вратарей будет в Европе. Андрей Лунев и Матвей Сафонов — не последние, у нас очень сильные вратари. Говорю об этом с уверенностью.

    Если учесть, что Андрей Лунев приглашали в "Байер", а Матвей Сафонов стал сейчас вратарем "ПСЖ", то уверен, что интерес к нашим вратарям будет только расти. Никита Хайкин провел блестящие сезоны в Норвегии, стал трехкратным чемпионом этой страны. Ваня Злобин в Португалии играет очень надежно. В последней игре он был признал лучшим игроком матча в своем клубе. Ваня Коновалов в Шотландии о себе оставил очень хорошие впечатления. В свое время в той же Португалии очень здорово играл Станислав Крицюк. Это говорит о многом», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

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