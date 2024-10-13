Кафанов: Лунев и Сафонов — не последние российские вратари в Европе

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о перспективах отечественных голкиперов.

«Если мы сохраним такой подход по работе с вратарями, думаю, больше наших вратарей будет в Европе. Андрей Лунев и Матвей Сафонов — не последние, у нас очень сильные вратари. Говорю об этом с уверенностью.

Если учесть, что Андрей Лунев приглашали в "Байер", а Матвей Сафонов стал сейчас вратарем "ПСЖ", то уверен, что интерес к нашим вратарям будет только расти. Никита Хайкин провел блестящие сезоны в Норвегии, стал трехкратным чемпионом этой страны. Ваня Злобин в Португалии играет очень надежно. В последней игре он был признал лучшим игроком матча в своем клубе. Ваня Коновалов в Шотландии о себе оставил очень хорошие впечатления. В свое время в той же Португалии очень здорово играл Станислав Крицюк. Это говорит о многом», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».